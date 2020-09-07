07 сентября 2020 18:41

Под Тулой в квартире умершей тети наследник нашел скрипку Страдивари

Фото: Юрий Курносов

В квартире небольшого городка Узловая в Тульской области наследник нашел скрипку Страдивари XVII века. Москвич Юрий Курносов обнаружил ее, когда приехал навести порядок в квартире своей умершей тети.

Она скончалась, лишь немного не дожив до 90-летия. Юрий ухаживал за ней, и она оставила ему наследство. Причем, тетя намекала на некий клад на антресолях, который остался от ее скончавшегося 10 лет назад мужа, но племянник не придавал этому особого значения.

Скрипка с надписью "Аntonius Straduarius" и датой 1691 год находилась в бархатном чехле, рассказал Курносов сайту "КП".

Ее подлинность уже подтвердили эксперты, а всего в мире насчитывается около 20-30 подобных инструментов. Этот находится не в идеальном состоянии, поэтому сейчас Юрий планирует отдать скрипку на реставрацию, а затем выставить на аукцион.

По словам Курносова, ему уже предлагали за уникальный инструмент 100 тысяч рублей, но он считает, что скрипка стоит гораздо дороже.

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