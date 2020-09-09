Скрипка Страдивари, найденная москвичом, оказалась подделкой

Старинная скрипка, найденная жителем Москвы в квартире умершей тети под Тулой, в результате оказалась подделкой. К такому выводу пришла эксперт по музыкальным инструментам Лариса Керченко.

Специалист отметила, что инструмент был изготовлен в Германии в 19 веке. На инструменте действительно написано имя Страдивари, но под ним имеются еще два — Хорнштайнер и Нойнер.

Лариса Керченко обратила внимание на то, что скрипка все равно представляет ценность. Если инструмент отреставрировать, его стоимость составит от двух до трех тысяч долларов.

Житель Москвы Юрий Курносов, который и обнаружил скрипку во время уборки в квартире тети, не уверен, что продаст раритет. Дело в том, что только реставрация инструмента составит около тысячи долларов, сообщает "Комсомольская правда".

Москвич отметил, что расстроен вердиктом эксперта. В его семье ходили легенды о подлинности инструмента.

В настоящее время по всему миру сохранилось около 600 инструментов Страдивари. Все они представляют огромную ценность, их стоимость доходит до миллионов долларов.