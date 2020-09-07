"Просто вышла из маршрутки": стая собак напала на женщину в Орле

Ранним утром в Орле на женщину напала стая собак — животным даже удалось повалить прохожую и порвать на ней одежду.

Инцидент произошел на улице Бурова возле автосервиса. "Просто вышла из маршуртки", — написал про пострадавшую автор видео, снявший инцидент на камеру телефона из окна своей квартиры.

Собаки тут же набросились на прохожую, ничем их не провоцирующую. Пострадавшую спас находчивый водитель легковушки — громко сигналя, мужчина быстро подъехал к окруженной животными женщине и разогнал лающих псов.

Местный жители, комментируя инцидент в паблике "Город Орел", отметили, что эта стая собак не в первый раз нападает на людей. По их словам, ранее на этом же месте они сильно искусали молодого человека, проходящего мимо.