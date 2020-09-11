"Раны даже сосчитать нельзя": бродячие собаки терроризируют жителей Орла

От нападения бродячих собак за две недели пострадали 8 жителей Орла. По данным эпизодам СК возбудил уголовное дело. Теперь к решению острой проблемы подключились и региональные власти. Об этом сообщает ГТРК "Орел", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"За последнее время ко мне обратились пять человек из одного и того же района. Раны у них были не слишком обширные, но их было много. Даже сосчитать нельзя", – говорит заведующий травмпунктом больницы имени С. П. Боткина Лев Едидович.

Губернатор дал поручение привлечь для этого зоозащитников, общественность, а также экспертов ветеринарного управления. Жалобы на бродячих животных ветеринарная станции станция принимает ежедневно. Так же часто пострадавшие от укусов собак поступают в травмпункт. Эта история уже успела вызвать широкий общественный резонанс.

"СК установил 8 граждан, подвергшихся нападению животных. У них зафиксированы множественные повреждения различной степени тяжести", – говорит замруководителя отдела криминалистики СК по Орловской области Александр Коргин.

Как считают сотрудники ведомства, виновником этого инцидента является подрядчик, исполняющий муниципальный контракт. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности. Однако, по словам директора подрядной компании, специалисты по отлову бездомных животных работают каждый день, но часто отлову мешают сами граждане. Люди подкармливают собак, из-за чего свора не уходит.