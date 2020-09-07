Чуду на Ижме 10 лет: спасенные благодарят пилотов и смотрителя аэродрома

Чудо на Ижме – 10 лет назад в тайге едва не разбился пассажирский лайнер. У самолёта вышли из строя почти всё оборудование, но предотвратить катастрофу помогло мастерство пилотов, и смотритель аэропорта Ижма. Он по собственной инициативе содержал взлётно-посадочную полосу в порядке, хотя аэродром к тому времени был давно закрыт. Никто не ожидал, что когда-то там совершит экстренную посадку авиалайнер.

Цветы и слова благодарности – буквально, на бегу, между рейсами. Пилота Евгения Новоселова жители Ижмы настойчиво зовут в гости.

Командир экипажа Ту-154, вспоминая тот самый рейс, говорит – страшно было не в воздухе, а уже на земле.

"Начал "Господи, помоги!" говорить. Оказывается, мы это говорили громко и самолет остановился в этот момент. Вот чудо это или нет?" – говорит пилот.

7 сентября 2010 года, Ту-154 выходит на рейс. Самолет взлетает с аэродрома Удачный в Якутии, и берет курс на Домодедово. Половина пути проходит штатно.

Проблемы начинаются через три часа после взлета. На высоте более десяти километров выходят из строя системы навигации и электроснабжения, топлива остаётся на полчаса полета. Экипаж снижается до трёх тысяч метров, выныривает из облаков.

И вдруг чудо – посреди тайги – абсолютно пригодный к посадке расчищенный аэродром. Пилоты сажают борт на бетонную ленту. С неработающими закрылками, на скорости вдвое выше положенной самолет выкатывается за пределы полосы.

"На 162 метра выкатился за полосу и передней стойкой на метр в землю забурился", – поясняет Сергей Сотников.

На борту, включая экипаж – 81 человек. И спаслись они во многом благодаря вот этому человеку.

Сергей Сотников, смотритель аэродрома в Ижме. На момент аварийной посадки сельский аэропорт уже семь лет не работал. Все это время Сергей Михайлович, отдавший большую часть жизни авиации, выкорчевывал кусты, убирал мусор, обновлял разметку.

"Я просто для себя делал, для души. И я рассчитывал и надеялся на то, что все-таки аэропорт в конце концов восстановится", – рассказывает он.

Аэропорт в Ижме, уверены власти республики, как символ малой авиации страны – нужно восстановить.

"К десятилетию подвига посадки самолета все нужно приводить в республиканскую собственность", – сообщил Владимир Уйба, временно исполняющий обязанности главы Республики Коми.

Уже потом комиссия выяснит – аккумуляторы перегрелись и одна за другой отказали все электронные системы – навигация и автопилот.

Из приборов навигации у экипажа оставались компас и стакан с водой, с помощью которого пилоты отслеживали положение воздушного судна в пространстве: если вода держится горизонтально, значит, и самолет летит горизонтально по отношению к земле.

Жительница города Удачный Людмила Голубых – пассажирка того самого рейса. В память о спасении остался билет на самолет.

Говорит, что спасенных жизней – не 81, а 82. В тот момент она ждала ребенка: "Слова благодарности, а что можно им сказать за спасенную жизнь? За не одну спасенную жизнь. Сына назвали в честь Жени Новоселова".

После чудесной посадки в тайге самолет отремонтировали, и он еще несколько лет выполнял регулярные рейсы.

"Состояние самолета поддерживается в нормальном, пригодном состоянии. Кресла даже готовы принять пассажиров", – отметил Виталий Шабельный, начальник отдела наземного технического обслуживания воздушных судов аэропорта Толмачево.

Сейчас самолет на последней стоянке – в музее авиации новосибирского аэропорта Толмачёво.