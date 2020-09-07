12 россиян заразились COVID-19 в Турции

По меньшей мере 12 российских туристов заразились коронавирусом в Турции, двое из них госпитализированы.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал посол России в Турции Алексей Ерхов.

Он рассказал, что десять остальных заболевших находятся на изоляции в отеле.

Ерхов отметил, что при госпитализации у одного из россиян возникла проблема из-за отсутствия страховки и посоветовал всем соотечественникам, вылетающим за рубеж приобретать в обязательном порядке медицинский страховой полис.

По состоянию на 7 сентября в Турции отмечено 281 509 случаев заражения COVID-19, вылечились 252 152 человек, умерли 6730.