Кислота и побои: в Люберцах профессиональные соседи угрожают семье с маленькими детьми

В подмосковных Люберцах семью с маленькими детьми терроризируют так называемые профессиональные соседи. Они требуют выкуп за долю в квартире – два с половиной миллиона рублей, и не стесняются в выборе средств. Противостоять тем, кто выживает их из дома, членам семьи приходится, увы, самостоятельно.

Уже полгода семья Ручьевых ходит по собственной квартире исключительно на цыпочках. Между собой общаются шепотом, лишь бы не рассердить злую соседку, которая избивает даже маленьких детей.

"Когда я выскочила из комнаты, я увидела, как она шваброй бьет ребенка по плечам, по голове, куда попадет, – рассказывает со слезами Наталья, мать пострадавшего мальчика. – Я схватила эту швабру, стала ее у нее забирать, вытаскивала, вырвала с трудом... схватила ребенка, завела в комнату, чтобы его успокоить, потому что он задыхался. Сняли побои, нам поставили закрытую ЧМТ, сотрясение мозга".

Эта женщина, Светлана Васильева появилась у дверей квартиры Ручьевых после того, как, по словам Натальи, ее бывший муж продал свою одну третью доли недвижимости черным риэлторам. "Не имеете права больную женщину держать у порога! Когда это моя хата, понятно?", – заявила женщина. На просьбу показать документы она ответила: "Завтра же освободи мне одну треть кухни и коридора, поняла?!"

"Стали мне угрожать, "тварь", "скотина", кем я только не была, и я, и мои дети, – говорит Наталья. – Они стали бить открыто. Она приходит ночью, она свистит в свисток, в спортивный свисток… Говорит, что если я не потороплюсь, завтра моя жизнь закончится. Требуют деньги, два с половиной миллиона".

В этих набегах, по словам потерпевших, участвует и сын Васильевой – Олег, на которого оформлена проданная доля. "Привезли и бросили все эти мешки, чтобы нам сделать неудобства, – рассказывает жительница квартиры. – Она угрожает, что кислотой обольют, что горло перережут". "Опасной я могу быть – на улице кислотой тебя облить и все, – подтверждает Васильева. – Или в подъезде ты зайдешь, по башке тебе стукнуть".

Между тем, по словам юристов, Васильевы вообще не имели переступать порог квартиры без определения порядка пользования недвижимостью по суду. "Если суд разрешает им вселиться, а суд будет рассматривать различные нюансы и основания для вселения, то они могут вселиться, – говорит адвокат Александр Спиричев. – Если нет – то, к сожалению, нет".

Олег Васильев отрицает, что он угрожал Наталье Ручьевой. "Если бы такое было бы, я бы уже давно сидел за решеткой", – уверяет он. В прошлое воскресенье, утверждает Наталья, сосед напился и едва не покалечил ее старшую дочь. "Я вышла, а он ее душил, за шею схватил ребенка резко, – говорит она. – Я выскочила, и он ее отпустил. У меня ребенок ухал в больницу и пролежал там 4 дня".

Полиция, которую вызвали Ручьевы, не смогла достучаться до Олега Васильева – он не открыл дверь, и патрульные просто уехали.

"По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщает Виталий Нюкалов, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области. – В случае установления противоправных действий, в том числе в отношении несовершеннолетнего, лица, их совершившие, будут привлечены к установленной законом ответственности".

Сколько еще будет длиться эта проверка и почему полиция допускает, чтобы прямо на глазах у патрульных и участковых непрошенные соседи безнаказанно издевались над семьей с малолетними детьми – на эти вопросы у людей в погонах ответов нет.