Наркомана, пытавшегося сбежать из суда через потолок, отправили на принудительное лечение

Леонид Грейсер, обвиняемый в убийстве сестры после употребления наркотиков, отправлен на принудительное лечение медицинского характера. Соответствующее решение вынес Щербинский районный суд Москвы.

Грейсер убил сестру в декабре 2019 года. Он нанес ей множество ножевых ранений, в связи с чем девушка 1988 года рождения скончалась. На месте происшествия был задержан брат пострадавшей. У него в квартире нашли курительные смеси.

Во время судебного заседания Леонид Грейсер пытался сбежать из помещения через потолок, но сделать ему это не удалось.

Спустя 10 месяцев после нашумевшего инцидента в суде мужчину признали невменяемым и отправили на принудительное лечение, сообщает Агентство городских новостей "Москва".