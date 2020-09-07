Мурашко прокомментировал искажение смертности из-за COVID-19 в некоторых больницах

Глава Минздрава России Михаил Мурашко прокомментировал информацию Росздравнадзора о проблемах с кодированием смертности в коронавирусных стационарах. По его словам, выявленные неточности касаются лишь некоторых медицинских учреждений, а не всей России в целом.

Мурашко обратил внимание на то, что данные, озвученные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой, не основаны на анализе статистических данных по стране. По словам министра, проведение такого анализа относится к компетенции Минздрава России, а также Росстата, сообщает "Интерфакс".

Михаил Мурашко отметил, что в случае выявления подобных неточностей Росздравнадзор должен выдать стационарам предписание об устранении нарушений, а также проконтролировать их устранение.

Ранее Алла Самойлова рассказала, что в некоторых коронавирусных стационарах COVID-19 указывался как причина смерти почти в 100 процентах случаев. Также выявлены медучреждения, где вместо инфекции причиной летального исхода указывались другие заболевания.