Росздравнадзор выявил больницы, искажавшие данные по смертности из-за коронавируса

В России выявлены "ковидные" больницы, которые искажали данные по смертности из-за коронавируса. Об этом рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Руководитель ведомства отметила, что обнаружены стационары, в которых практически ноль преподносился как смертность от инфекции. Вместо этого врачи указывали причиной летального исхода другие заболевания.

В то же время Алла Самойлова обратила внимание на то, что в некоторых больницах почти 100 процентов случаев смерти списывались на COVID-19, сообщает портал "Медвестник". Глава Росздравнадзора обратила внимание на то, что шифрование летальных исходов в коронавирусных стационарах должно стать предметом аналитических мероприятий и выводов на будущее.

Ранее в Росстате сообщили, что коронавирус стал главной причиной смерти почти пяти тысяч человек в июле.