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Коронавирус 13 минут назад

07 сентября 2020 11:48

Коронавирусом переболели чуть более полпроцента россиян

Выступая на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новой коронавирусной инфекцией переболели более 0,6% от всего населения России.

По результатам исследование популяционного иммунитета к COVID-19 стало ясно, что от 4% до 50% обследуемых в разных регионах РФ обладают иммунитетом к вирусу, передает РИА Новости.

Попова отметила, что в российских больницах и социальных учреждениях было обнаружено около тысячи очагов COVID-19. Глава Роспотребнадзора подчеркнула необходимость решения проблемы недостаточно эффективной работы эпидемиологов, которые предупреждают распространение коронавируса в госучреждениях.

"985 очагов – это медицинские организации, и еще 250 – в социальных учреждениях. Да, нам удалось избежать высокой летальности в соцучреждениях, может быть, 250 очагов с 12 тысяч пострадавших – это, кто-то скажет, немного. Но на мой взгляд, это очень много», – сказала глава ведомства.

Она заявила, что эти результаты говорят о необходимости серьезных перемен. "Этому надо дать оценку. Этим нужно заняться. Менять ли подготовку госпитальных эпидемиологов, менять ли должностные инструкции, менять ли требовательность", – добавила Попова.

Главный санитарный врач РФ отметила, что нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 1988 очагов COVID-19 в организованных коллективах, в которых пострадали 65 тысяч человек, а это 6,5% от общего числа заболевших. Попова подчеркнула, что такая очаговость оценивается специалистами как высокая.

Ранее сообщалось, что испытания новой вакцины от коронавируса завершатся 30 сентября.

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