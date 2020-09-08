В Подмосковье поймали лжемедиков, наживавшихся на пенсионерах

В Московской области задержали вероятных мошенников, которые обманывали пенсионеров. По словам полицейских, один из сообщников выдавал себя за главврача клиники и по телефону ставил пожилым людям серьезные диагнозы.

Он предлагал купить дорогое лекарство, которое должно было избавить от болезни. После этого подельник лжемедика приезжал к старикам домой и привозил то самое чудодейственное средство. В реальности это было обычное успокоительное.

"Опасаясь за свое здоровье, граждане передавали мужчине денежные средства. Предварительный ущерб превысил полтора миллиона рублей. Возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, которые соединены в одно производство", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время обыска у вероятных аферистов изъяли не только многочисленные мобильные телефоны и банковские карты, но и юридическую литературу. На досуге злоумышленники изучали Уголовный кодекс. Полученные знания теперь им явно пригодятся. За мошенничество сообщникам грозит до 10 лет колонии.