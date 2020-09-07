В Подмосковье задержали обманывавшего пенсионеров мнимого главврача больницы

В Подмосковье задержали предполагаемых мошенников, которые под видом врачей продавали столичным пенсионерам лекарства от несуществующих болезней, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Задержание злоумышленников сняли на видео.

Подозреваемые в мошенничестве действовали по отработанной схеме: один обзванивал потенциальных жертв, представляясь главврачом больницы и озвучивая "печальные" результаты анализов, второй навещал пожилых людей спустя сутки и приносил им снадобье, которое должно было спасти от выдуманных недугов. Таковым выступало успокоительные средства.

Только на четырех пострадавших предприимчивые псевдомедики заработали, по предварительным оценкам, свыше 1,5 миллиона рублей. Не исключено, что в ходе расследования число жертв аферистов увеличится.

На кадрах видно, что одного из подозреваемых задержали на работе – он являлся охранником строящегося торгового центра, второго – дома. Последний признал свою в содеянном, что не помешало суду заключить подельников под стражу.