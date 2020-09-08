В России четвертый день подряд уменьшается прирост заболевших коронавирусом

За истекшие сутки в России выявлено 5 099 заболевших коронавирусной инфекцией, умерли за сутки 122 пациента.

По данным оперативного штаба, у 1184 (23,2%) человек не было никаких клинических проявлений заболевания.

Накануне сообщалось о 5185 новых случаях COVID-19, 6 сентября – 5195 случаев, 5 сентября – 5205. Таким образом, суточный прирост по стране снижается четвертый день подряд.

С начала пандемии в России подтверждено 1 035 789 случаев коронавирусной инфекции, 17 993 пациентов умерли и 850 049 выздоровели.

В настоящее время под наблюдением врачей остаются 167 747 человек.

В Москве во вторник за сутки зарегистрировано 695 новых случаев COVID-19, 16 смертей и 1250 выздоровевших.

210 новых заболевших коронавирусом зафиксировано в Санкт-Петербурге, 135 – в Московской области.