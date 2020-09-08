Бычьи легкие спасли россиян от смерти при тяжелых формах коронавируса

Российский препарат резко снижает смертность пациентов, переведенных в реанимацию с тяжелым течением коронавируса COVID-19. При лечении тяжелых поражений легких сурфактантом-БЛ летальность снизилась от 3 до 5 раз. За время пандемии коронавируса сурфактантом пролечили 120 больных, заявил газете "Известия" разработчик медпрепарата Олег Розенберг.

Сурфактант-БЛ – это получаемый из легких крупного рогатого скота природный препарат. Сурфактант – это жидкость, выстилающая легочные альвеолы изнутри, а БЛ в названии медпрепарата расшифровывается как "бычье легкое". Всего в мире порядка десятка препаратов на основе сурфактанта. Все они изначально создавались для помощи недоношенным детям, которые еще не могут самостоятельно дышать из-за незрелости легких. Но только российский препарат был разрешен к применению у взрослых.

Сурфакант из бычьих легких компенсирует недостаток синтезируемой самим организмом легочной жидкости. Даже поврежденной вирусом альвеоле внешнее введение препарата позволяет оставаться в расправленном состоянии и проводить газообмен, насыщая кровь кислородом.

Препарат вводили пациентам ингаляционно, рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ имени В.А. Алмазова Андрей Баутин. Эта процедура длится по 30 минут дважды в сутки.

"Кому-то хватило двух суток лечения, в некоторых случаях препарат вводили до пяти дней", – отметил Андрей Байтин.

В Центре Алмазова из 28 тяжелых пациентов, которых лечили сурфактантом бычьих легких, 24 выжили. Смертность тяжелобольных пациентов удалось снизить с 80% до 14,3%. 30 пациентам с тяжелым течением болезни из 32, благодаря сурфактанту-БЛ, выжили в Сеченовском университете. А в Перинатальном центре Тюмени все получавших сурфактан16 беременных и родильниц с тяжелой формой коронавируса остались живы.

С июля 2020 года в России развернуто новое рандомизированное исследование применения препарата, отметил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. После второго исследования Минздрав планирует рекомендовать сурфактант-БЛ для лечения больных с COVID-19.

В мире коронавирусом были инфицированы более 27 миллионов человек. Свыше 883 тысяч пациентов умерли от осложнений. В России зарегистрированы 1 миллион 30 тысяч 690 случаев инфицирования. Выздоровели 843 тысячи 277 пациентов, но 17 тысяч 871 россиянин от вызванных коронавирусом поражений легких и осложнений погиб. В России разработана и испытана первая вакцина от коронавируса – "Спутник-V". Она позволит сохранить жизни провакцинированных.