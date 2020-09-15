COVID-19 становится сезонным. Откуда вирус выделяется 90 дней

В России за последние сутки выявлено 5529 новых случаев коронавируса, 5605 человек выздоровели. Проведено более 41 миллиона тестов. У ученых всё больше данных о результатах испытаний вакцины "Спутник-V". По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, лишь у 14% после прививки отмечались такие симптомы, как слабость и мышечные боли, но всё это ожидаемо и проходит в течение суток. Совершенствуются и методы лечения.

В начале пандемии переливание плазмы считали экспериментальным методом. Ничего доказанного для лечения COVID-19 в практике врачей тогда еще не было. Забрать антитела у переболевшего и перелить тяжело больному – так лечат и бешенство.

Для меня это – личная история. Переболев коронавирусом, я могу дать шанс выздороветь кому-то еще. Это не так много для спасения жизни.

Но только у каждого третьего переболевшего – высокий уровень антител. Отобранную плазму отправляют в центр Гамалеи, где определяют силу иммунного ответа. Если он слабый, материал отбраковывают. Только в Москве антивирусной плазмой пролечили 1600 пациентов.

"Двукратно снижает смертность. В первую очередь, это категория пациентов, которая по своей тяжести имеет высокие шансы попасть на ИВЛ. И если нам удается их поймать на этом этапе, то как раз они на ИВЛ не попадают. И это способствует их выживаемости", – пояснил Андрей Буланов, главный трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы.

Антитела к CJVID-19 растворяются в плазме. В теории, если забрать их у здорового донора и ввести больному, они должны точно так же бороться с вирусом в организме нового хозяина. Белки нейтрализуют вирус и не дают инфекции развиваться дальше.

Реаниматолог Дмитрий Ильин испытал это на себе: "Перелили плазму и на вторые сутки после переливания стало гораздо легче".

Сергей Александров тоже доктор–невролог. С марта он лечил пациентов в 15-й городской больнице Москвы, теперь там же лечится сам. Он хотел перенести болезнь на ногах, но вирус валил с ног.

"10 дней высокая температура, которая снимается на два часа, головная боль и ни стоять, ни лежать, ни сидеть", – рассказал он.

Когда начинали лечить COVID-19, доктора делали осторожные шаги: ни доказанной терапии, ни противовирусных лекарств. В пожарном режиме спасали, отвоевывая у вируса минуты жизни пациента.

"Терялись, даже иногда не знали, как снизить температуру, применяли физические методы – обкладывали льдом,

мокрыми простынями. Сейчас этого нет", – говорит Ирина Гришина, заведующая отделением 15-й городской больницы Москвы имени О.М. Филатова.

За эти полгода они лучше узнали друг друга: вирус показал себя с разных сторон. Ученые много раз предупреждали: астматики находятся в группе риска.

"Было спутанное сознание, я как в тумане сюда поступила, не дай бог. Кто перенес, действительно выжили. Я думала, что не выживу", – делится пережитым Людмила Лизавина.

У нее астма и сахарный диабет. Доктора еле вытащили. Когда сразу несколько патологий сочетаются с коронавирусом, лечить пациента особенно сложно.

"Как и любая вирусная инфекция, коронавирус приносит в организм человека дополнительное воспаление. А это воспаление будет требовать на себя дополнительных ресурсов организма", – рассказала Ирина Полубояринова, заведующая эндокринологическим отделением УКБ №2 Сеченовского университета.

В то же время аллергическая астма выступает защитным барьером – коронавирусная инфекция протекает легче. К таким выводам пришли ученые Сеченовского университета.

"В 2-4 раза снижает риск при инфицировании ковидом. Это мы видим и в плане тяжести течения, и в плане летальных исходов", – подчеркнул Александр Караулов, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН.

По легким вирус бьет тяжелее всего. Проникая в нижний отдел дыхательных путей, он разрушает здоровые клетки. Это приводит к кислородному голоданию. У пациента развивается фиброз.

"9 из 10 пациентов с коронавирусной инфекцией, которых подключают к аппарату ИВЛ, погибают. Поэтому надо придумать что-то, чтобы не подключали к аппарату ИВЛ", – заявил Сергей Оникиенко, вице-президент Центра передовых радиационных медицинских и биологических технологий.

Для насыщения легких стали использовать лечебную смесь гелия, который нагревают до 100 градусов, и кислорода. Для ингаляций используют лекарство от изжоги. Это еще один эксперимент.

"Сперва дали тепловой шок и разогрели легкое, убиваем вирус, запускаем белки теплового шока. А следующий этап – дышим лекарственным препаратом", – пояснил Оникиенко.

Этот метод лечения испытали в республиканской больнице Коми. Эффект значительно лучше, чем от искусственной вентиляции легких, но и у этой терапии есть противопоказания.

"Некоторым даже приходилось отменять процедуры, потому что после первой процедуры становится тяжело, и больные сами отказывались. На фоне высокой температуры тяжело переносится", – сообщил Олег Капустин, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Коми республиканской клинической больницы.

Коронавирус не собирается уходить и может стать сезонным заболеванием. Встретившись с вирусом гриппа, они способны нанести двойной удар по организму человека. но защитить себя можно с помощью обычной маски.

"Надо всем соблюдать масочный режим – и привитым, и непривитым, и переболевшим, и не переболевшим. У нас есть наблюдения. Такие же наблюдения есть за рубежом о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, который чувствует себя прекрасно, у него нет клиники, у него прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет", – проинформировала общественность Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора.

Сегодня в ковидных больницах страны лечатся больше 90 тысяч пациентов. Когда у больного развивается дыхательная недостаточность, бороться с вирусом уже поздно. И вся надежда на врача, который обязательно спасет, изобретая все новые методы лечения.