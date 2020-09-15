Кто без маски – тот виноват: власти усиливают контроль за несознательными москвичами

Столичные власти усиливают контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. Многие пассажиры игнорируют требование, введенное из-за пандемии коронавируса. А между тем близится сезон гриппа, и те, кто не пользуется маской в местах скопления людей, рискуют заразиться сразу двумя инфекциями.

Масочный режим, который объявили в столице в середине мая, продолжает действовать и сегодня. В июле его чуть смягчили – в масках и перчатках теперь обязательно появляться лишь в общественном транспорте, магазинах и других местах наибольшего скопления народа. В наземном транспорте и в метро за соблюдением этого следят представители ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее утро. Контролеры заходят в автобус М1. Здесь большинство в масках. Но многие надевают средства индивидуально защиты лишь после того, как увидели контролеров. Молодой человек после долгих поисков маски в рюкзаке ничего так и не нашел, но ему повезло – маской поделился случайный попутчик.

Контролеры пересаживаются в трамвай. Здесь та же картина: маски почти у всех есть, но не на лице, как положено, а в сумке или в кармане.

- Я не успела надеть, вошла быстро, когда подошел трамвай.

- Простите, пожалуйста, не успела. Дышать в ней невозможно, но исправлюсь.

Отсутствие маски в общественном транспорте наказывается штрафом в 5 тысяч рублей. Этой девушке, спешащей на работу, придется его заплатить.

- Она порвалась, я ее выкинула. Не ходить же мне в порванной маске.

- Я обязана вынести постановление по части 4 статьи 3.18.1. Если вы с чем-то не согласны, вы сможете это обжаловать.

Свои рейды представители организатора перевозок проводят выборочно в наземном транспорте и в метро. По их словам, большинство пассажиров про маски все-таки помнят.

"Ежедневно контролеры ГКУ "Организатор перевозок" проводят сотни рейдов. В большинстве случаев пассажиры после устного предупреждения надевают средства индивидуальной защиты. Мы активно информируем пассажиров о том, что в транспорте надо носить маски и перчатки", – говорит Олег Иванов, заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок".

- Нужно соблюдать меры, потому что сейчас время у нас ближе к осени идет, организм ослаблен, часто бывают простудные заболевания. Лучше, конечно, придерживаться масочного режима.

Станция метро "Полянка". С утра про маски забыли многие. Это при том, что в кассах средства защиты можно приобрести всего за 10 рублей. Контроль за соблюдением масочного режима будет сохранен. А с 16 сентября в вагонах метро он будет усилен.