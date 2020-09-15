Оперштаб: за сутки в России выявлен максимум заразившихся ковидом с 27 июля

Оперштаб на своем сайте стопкоронавирус.рф опубликовал статистику по COVID-19 за минувшие сутки.

По состоянию на 15 сентября в 84 регионах РФ выявлено 5529 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это на 20 случаев больше, чем накануне, и максимум с 27 июля.

Из них активных как контактных и людей без клинических проявлений болезни – 22,5 процента.

Субъектом с нулевым показателем является Ненецкий автономный округ.

Выздоровели и выписаны за минувшие сутки 5605 людей, скончались 150 пациентов с коронавирусом. Из них наибольшее число – в Санкт-Петербурге (26).

За весь период пандемии от коронавируса в России умерли 18785 человек.

Также сообщается, что по данным Роспотребнадзора в РФ проведено уже больше 41 миллиона тестов на коронавирус.

Между тем, по данным частной медсети "Инвитро", которые приводит РИА Новости, в их лабораториях за последние четыре месяца было протестировано больше 680 тысяч человек, и у каждого шестого выявили антитела к COVID-19.