31 декабря и другие: Минтруда разработал график выходных и праздников-2021

Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году.

По предложению Минтруда, в следующем году новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. По три дня россияне будут отдыхать в феврале, марте, мае и июне.

Так, выходные будут с 21 по 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества и с 6 по 8 марта в связи с Международным женским днем. На майские праздники россияне не будут работать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Еще одни "строенные" выходные выпадают с 12 по 14 июня (в связи с Днем России).

Сразу четыре выходных дня предлагается установить с 4 по 7 ноября, когда будет отмечаться День народного единства.

Кроме того, 31 декабря, которое в следующем году выпадает на пятницу, предлагается сделать нерабочим днем.