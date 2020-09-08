Порвал в клочья: в Перми медведь напал на лагерь туристов

В паблике "Типичные Березники" ВКонтакте появилось видео, снятое туристами в минувшие выходные в окрестностях горы Ветлан в Красновишерском районе. К разбитому лагерю вышел голодный медведь, которого привлекли запахи еды из палатки. Туристы вовремя отбежали на безопасное расстояние, однако лагерь был полностью разрушен голодным хищником. Об этом сообщает ГТРК "Пермь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Как рассказывают зоологи, осенью медведи активно запасают жир, чтобы впасть в спячку на всю зиму. Если особь недостаточно питалась, она будет искать пищу где угодно. Зоологи называют действия туристов легкомысленными – им следовало отпугнуть медведя громкими звуками и огнем, чтобы зверь не вернулся в лагерь ночью. В случае если это произойдет, то трагических последствий не избежать.

Нападения медведей на туристические лагеря происходят нередко по всей России. Недавно на Чукотке два хищника напали на морских охотников, которые не заметили подкравшихся зверей. 23-летний мужчина, отец троих детей, после нападения хищника был доставлен в районную больницу в тяжелом состоянии, где его прооперировали.