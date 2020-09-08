Google: возрастные ограничения на фильм "Беслан" наложены из-за сцен жестокости

В ответ на письмо Роскомнадзора руководству Google с требованием отмены возрастных ограничений на фильм "Беслан" Александра Рогаткина на YouTube в пресс-службе сервиса заявили, что на ролик поступали жалобы от пользователей из-за демонстрации сцен насилия или жестокости.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил письмо в Google LLC, в котором потребовал при работе сервисов компании на территории РФ строгого соблюдения законодательства по распространению информации, передает ТАСС.

"Безопасность зрителей, авторов и партнеров YouTube – наш главный приоритет. На платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости", – отметили в компании.