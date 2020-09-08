Польша покупает американские противотанковые ракеты

Польша покупает у Соединенных Штатов партию противотанковых ракетных комплексов FGM-148F Javelin. Речь идет о 60 пусковых установках и 180 ракетах к ним, плюс о поставках и обучении специалистов, сообщает агентство ТАСС.

Кроме того, отмечают журналисты, переговоры о поставке в Польшу истребителей пятого поколения F-35 подходят к концу. Вашингтон может продать Варшаве 32 боевых машины до 2026 года.

FGM-132F Javelin – противотанковый комплекс третьего поколения. Ракета имеет собственную систему наведения. То есть ей достаточно указать цель, и она полетит к ней самостоятельно. Радиус действия Javelin – 2500 метров.

Ранее стало известно, что в Польше начинается строительство завода компании Lockheed Martin, где будут выпускать детали для зенитных ракет американского комплекса Patriot. Производство комплектующих – часть контракта на создание польской системы ПРО "Висла". Она будет состоять из 16 пусковых установок и 4 радаров.