Под Тверью при пожаре погиб 15-летний победитель Кубка мира по самбо

Стали известны детали трагедии в Конаковском районе Тверской области. При пожаре в бане там погиб один из сильнейших юных спортсменов региона.

Как передает ГТРК "Тверь" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", ЧП случилось 6 сентября. После того, как огонь был потушен, в строении обнаружено тело подростка. Позже выяснилось, что погибший – известный спортсмен по дисциплинам вольная борьба и боевое самбо, победитель Кубка мира по боевому самбо Андрей Гольников. Ему было 15 лет.

В бане также находились еще четверо подростков 16-17 лет. Они отравились угарным газом. Сейчас пострадавшие находятся в медсанчасти поселка Редкино.

Следователи и криминалисты СУ СК по Тверской области провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей пожара. Предварительной причиной гибели подростка стал угарный газ, никаких насильственных признаков на теле не обнаружено. Предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу.

Окончательная причина пожара будет названа после проведения пожарно-технической судебной экспертизы. Уголовное дело возбудил следственный отдел г. Конаково СУ СК РФ по Тверской области.