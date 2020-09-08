Определена дальнейшая судьба мужчин, напавших на полицейских в Перми

Очёрский районный суд Пермского края вынес приговор двум мужчинам, которые были признаны виновными в применении насильственных мер в отношении сотрудников полиции. Об этом сообщает ГТРК "Пермь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

В январе этого года в Очере сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль "ВАЗ-2110". По внешним признакам было установлено, что 32-летний водитель пребывал в нетрезвом состоянии. Сотрудники полиции попросили мужчину пройти в служебный автомобиль для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения.

"Гражданин выполнять законные требования сотрудников ГИБДД отказался, начал вести себя агрессивно и умышленно нанес полицейскому удар по голове. Помимо водителя в автомобиле был 42-летний пассажир, также находящийся в состоянии алкогольного опьянения, который решил воспрепятствовать действиям стражей порядка, схватил одного из полицейских за шею и начал душить", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Водителя "ВАЗ-2110" приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Пассажиру назначили штраф в размере 40 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.