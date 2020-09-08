Путин удивился, что в Иркутской области, год назад пострадавшей от паводка, восстановлено так мало

Президент России Владимир Путин удивился, что в Иркутской области, пострадавшей в прошлом году от сильных наводнений, из 116 объектов социальной сферы восстановлены только 26.

Во вторник глава государства провел видеоконференцию по вопросу ликвидации последствий наводнения. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

По словам Путина, серьезно отставание темпов восстановления было допущено изначально, также свое влияние оказала пандемия коронавируса. Сейчас это отставание сокращается.

"Обратите на это самое пристальное внимание, потому что ведь это какие объекты – это школы, детские сады, это объекты здравоохранения. Я вас прошу на это обратить особое внимание", – указал президент.

Путин отметил, что за полгода исправить прежние ошибки трудно, но у нынешнего главы региона сильная команда, поэтому он уверен в том, что восстановительные работы будут реализованы в полном объеме.

Всего из федерального бюджета на восстановление пострадавших районов Иркутской области было выделено более 27 миллиардов рублей.

Летом прошлого года Тулун пережил две волны наводнения, которые уничтожили около трети города. Было подтоплено почти 11 тысяч домов.