Подвыпившая мать протащила сына по земле за просьбу купить мороженое

Пьяная жительница Сахалина устроила выволочку малолетнему сыну за просьбу купить ему мороженое. Женщина таскала ребенка по улице за шкирку и за ногу, от расправы юнца спасли прохожие. Суровые методы воспитания сняла камера наблюдения.

Инцидент произошел 6 сентября в Долинске. По словам очевидцев, мальчик просил подвыпившую мать купить ему мороженое, но та отказала, а в ответ на хныканье со стороны сына схватила его за одежду и потащила по улице, а затем швырнула на газон. За мальчика заступились прохожие, но спустя несколько минут мать уже тащила плачущего ребенка за ногу – он отказывался уходить с детской площадки.

В полицию, как отметили в региональном управлении МВД, по данному факту никто не обращался, тем не менее, стражи порядка начали проверку с целью установить личность женщины и проверить, в каких условиях воспитывается ее ребенок.