Коляска с ребенком вместо скейтборда: безумные выходки пьяной женщины попали на видео

В скейт-парке города Ефремов нетрезвая женщина несколько раз неудачно прокатила по спортивным горкам своего ребенка в коляске.

Малыш кричал от падений, выражая свое недовольство "аттракционом", однако его мать не обращала внимания ни на плач своего ребенка, ни на отборную матершину подростков, комментирующих ее поведение.

Издание MySlo, ссылаясь на слова очевидца, сообщило, что "горе-мать" вместе с малышом увел мужчина, однако вскоре она вернулась одна, накричала на молодых людей и снова удалилась.