В Челябинске пьяная мать упала с лестницы с детской коляской

Пользователи социальных сетей обсуждают шокирующий ролик. Женщина рухнула с лестницы с детской коляской. ЧП произошло возле подъезда одного из многоэтажных домов в Челябинске. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Вероятнее всего, горе-мать находилась в состоянии алкогольного опьянения. На кадрах видно, что она с трудом держится на ногах. Когда двери распахнулись, девушка не устояла и упала с лестницы, потащив за собой коляску.

– Когда вижу подобные видео, хочется плакать – очень жаль детей.

– Так не должно быть, вы же метро и родители, вы должны отвечать за свои поступки!

– А где ребенок? Потеряла?

По счастливой случайности, коляска была пустой, в противном случае у новорожденного могли бы быть серьезные травмы. В настоящий момент личность женщины устанавливают сотрудники социальных служб.