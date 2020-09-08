Анатолий Хованцев исключен из списка работников сборной России по биатлону

Заслуженный тренер СССР по биатлону и кандидат на пост администратора тренировочного процесса сборной России Анатолий Хованцев исключен из списка работников биатлонной сборной России. Об этом стало известно после публикации на сайте Министерства спорта РФ.

Документ об исключении Хованцева из числа специалистов, работающих в национальной команде России подписан за именем министра спорта РФ Олега Матыцина. Хованцев стал не единственным, кто остался без должности в сборной – помимо него также исключены Сергей Рожков, который был кандидатом на должность начальника мужской и женской сборных, Юрий Векшин (кандидат на должность специалиста юниорских сборных), Владимир Опенков (кандидат на должность администратора тренировочного процесса), а также Евгений Пчелкин, претендовавший на должность тренер юниорской сборной.

Отмечается, что кандидатом на должность начальника сборных команд вместо Рожкова стала Татьяна Аникеева. Вместо Хованцева кандидатом стала Екатерина Боярских.