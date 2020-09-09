Биатлон. Хованцев готов завершить карьеру после исключения из сборной России

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассматривает вариант с завершением своей карьеры в спорте. Накануне он был исключен из списка специалистов, работающих с национальной командой.

"Я уже говорил, что работать за рубежом я не буду. Видимо, моя карьера подходит к концу, – признался специалист в интервью ТАСС. – Пока я тренирую и ничего не поменялось, но неясно, сколько времени это будет длиться. Буду рассматривать предложения регионов, если они поступят. Но, думаю, что федерация может преградить дорогу туда. Хоть причин я для этого и не вижу".

Напомним, что Хованцев руководил сборной России по биатлону с 2018 по 2020 год. После победы Виктора Майгурова на досрочных выборах Союза биатлонистов России был утвержден новый тренерский штаб национальной команды. Пост главного тренера команды занял Валерий Польховский.