09 сентября 2020 14:46

Биатлон. Хованцев готов завершить карьеру после исключения из сборной России


EPA

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассматривает вариант с завершением своей карьеры в спорте. Накануне он был исключен из списка специалистов, работающих с национальной командой.

"Я уже говорил, что работать за рубежом я не буду. Видимо, моя карьера подходит к концу, – признался специалист в интервью ТАСС. – Пока я тренирую и ничего не поменялось, но неясно, сколько времени это будет длиться. Буду рассматривать предложения регионов, если они поступят. Но, думаю, что федерация может преградить дорогу туда. Хоть причин я для этого и не вижу".

Напомним, что Хованцев руководил сборной России по биатлону с 2018 по 2020 год. После победы Виктора Майгурова на досрочных выборах Союза биатлонистов России был утвержден новый тренерский штаб национальной команды. Пост главного тренера команды занял Валерий Польховский.

спорт новости биатлон Сборная России