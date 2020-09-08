Двое работников "Водоканал-Чита" погибли в канализации

В Чите проводится доследственная проверка по факту гибели двух мужчин при выполнении ремонтных работ на улице Кастринской. Сотрудники "Водоканал-Чита" упали в канализацию. Ещё один человек доставлен в дежурную больницу. За его жизнь борются врачи. Об этом сообщает ГТРК "Чита" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

"Очевидцы рассказывают, что возле незакрытого канализационного колодца видели мужчину в спец.форме, который отчаянно звал на помощь. Возле него стали останавливаться автомобили, их пассажиры и водители, которые и вызвали скорую медицинскую помощь и обратились в правоохранительные органы. Сейчас дорожный участок на Кастринской закрыт для движения, ведутся основные следственные действия", – рассказывает корреспондент ГТРК "Чита" Лариса Змитрук.

Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.

"По предварительным данным, трое работников акционерного общества "Водоканал-Чита" пострадали при производстве ремонтных работ в одном из канализационных колодцев, расположенных в районе улицы Кастринской в Чите", – заявил Егор Марков, старший помощник руководителя СУ СК России по Забайкальскому краю.

Несмотря на то, что скорая медицинская служба быстро приехала на вызов, спасти мужчин не удалось. Тела извлекли из канализационного колодца. Назначена судебная медицинская экспертиза, однако, по предварительным данным, смерть наступила из-за отсутствия кислорода.

Представители "Водоканал-Чита" ситуацию пока не комментируют, они ссылаются на необходимость проведения внутренней проверки. После этого следователи примут решение о необходимости возбуждения уголовного дела.

Трагедии с канализационными системами случаются очень часто. 23 августа под Воронежем произошла страшная трагедия – в сливную яму упала маленькая девочка, на помощь бросились четверо людей. В результате все отравились газами и погибли на месте.