08 сентября 2020 16:07

Нарушитель-рецидивист пожаловался маме на задержавших его полицейских. Видео

УГИБДД УМВД России по Тверской области

УГИБДД УМВД России по Тверской области
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УГИБДД УМВД России по Тверской области
УГИБДД УМВД России по Тверской области

Полицейские обнародовали кадры беседы с хроническим нарушителем правил дорожного движения, задержанным за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, на трассе М10 сотрудники правоохранительных органов остановили "Ниву", за рулем которой находился 32-летний мужчина, отлично известный местным стражам порядка.

Инспекторы установили, что у водителя имеются признаки опьянения. Когда ему было предложено пройти соответствующее медицинское освидетельствование, мужчина устроил полицейским настоящее представление.

Во время составления протокола гражданин нецензурно выражался и жаловался на действия инспекторов маме, с которой беседовал по телефону.

"Мама, они меня заламывают, отбирают телефон!", – поведал родительнице великовозрастный сын.

В ГИБДД отметили, что у мужчины нет водительского удостоверения, и он неоднократно попадался за езду без прав и в состоянии опьянения. На этот раз ему грозит уголовное преследование.

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