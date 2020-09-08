Нарушитель-рецидивист пожаловался маме на задержавших его полицейских. Видео

Полицейские обнародовали кадры беседы с хроническим нарушителем правил дорожного движения, задержанным за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, на трассе М10 сотрудники правоохранительных органов остановили "Ниву", за рулем которой находился 32-летний мужчина, отлично известный местным стражам порядка.

Инспекторы установили, что у водителя имеются признаки опьянения. Когда ему было предложено пройти соответствующее медицинское освидетельствование, мужчина устроил полицейским настоящее представление.

Во время составления протокола гражданин нецензурно выражался и жаловался на действия инспекторов маме, с которой беседовал по телефону.

"Мама, они меня заламывают, отбирают телефон!", – поведал родительнице великовозрастный сын.

В ГИБДД отметили, что у мужчины нет водительского удостоверения, и он неоднократно попадался за езду без прав и в состоянии опьянения. На этот раз ему грозит уголовное преследование.