Выпивший водитель выхватил нож во время проверки документов в Геленджике

В Геленджике полицейским пришлось силой усмирять буйного водителя, который сначала выделывал пируэты на проезжей части, а затем отказался предоставить документы и пригрозил стражам порядка ножом. Задержание хулигана сняли на видео.

Инцидент произошел во второй половине дня 15 сентября в центре Геленджика. По данным инспекторов, поводом для остановки водителя стали его метания по улиц – "Лада-Гранта" хаотично перестраивалась и то ускорялась, то резко сбрасывала скорость. Конструктивного разговора с автовладельцем не получилось, поскольку тот наотрез отказался показывать права и документы на машину. Когда же его попросили выйти из салона, то и вовсе схватился за нож.

На кадрах видно, как хулиган наседал на отступавшего инспектора, требуя, чтобы тот следил за пешеходами, а не за водителями. Обезвредить его помогли коллеги полицейского: они выбили нож из руки мужчины, а затем быстро уложили его на асфальт и скрутили.

Проходить медосвидетельствование задержанный, у которого были все признаки опьянения, отказался, так что ему грозит лишение прав на срок до двух лет.