Подробности задержания пьяного и вооруженного водителя в Геленджике

Отпуск в Геленджике затянется: в городе-курорте вооруженный дебошир набросился на полицейских с ножом. Буйному туристу очень не понравилось внимание сотрудников ДПС. Как черноморским стражам порядка удалось обезвредить нападавшего и почему полицейским он оказался давно знаком?

Владельцу белой легковушки, похоже, теперь сложно будет выйти из черной полосы в жизни. На пешеходной "зебре" босого мужчину в шортах и футболке силой задерживают четверо полицейских.

У десятков туристов, утомленных солнцем Геленджика, происходящее вызвало интерес. Все фиксируется на камеры мобильных телефонов. Местные жители явно под впечатлением. А между тем правоохранители обезвредили вооруженного человека.

На кадрах, снятых минутами ранее, водитель того самого белого авто идет на дорожного инспектора с распростертыми руками. Встречу дружеской не назовешь – мужчина держит нож и угрожает сотруднику ДПС. Тот, в свою очередь, пятится назад и достает из кобуры табельное оружие.

Видно, что стражу порядка, как и его напарникам, приходится действовать крайне аккуратно, чтобы справиться с дебоширом по возможности без стрельбы. В какой-то момент одному из правоохранителей удается выбить лезвие из рук неадекватного гражданина.

Примечательно, что прежде чем напасть на инспектора, дебошир устроил гонки с патрульной машиной. "Сотрудники дорожно-постовой службы при патрулировании одной из центральных улиц Геленджика для проверки документов остановили автомобиль Лада Гранта, хаотично двигавшейся по проезжей части, тем самым создававший угрозу возникновения ДТП,- рассказал Станислав Герасименко, заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю. – Водитель, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался предъявить документы и попытался скрыться".

В итоге погоня закончилась, когда машину подозрительного автолюбителя прижали к обочине. В ответ водитель и схватился за нож, подведя себя под уголовное преследование. "Следственными органами следственного комитета по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, – говорит Анна Пушкина, помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю. – Он подозревается в угрозе применения насилия в отношении инспектора дорожно-постовой службы отдела министерства внутренних дел России по городу Геленджик".

Оказаться за решеткой для неадекватного водителя, похоже, не в новинку. По некоторым данным, задержанный ранее был судим за кражу. Теперь вот криминальная биография пополнилась.

Курортный сезон у опасного автохама закончен досрочно. Бабье лето он рискует провести в следственном изоляторе. В ближайшее время задержанному должны избрать меру пресечения.