Опасная поездка на угнанной полицейской машине в Тольятти попала на видео

В минувшую субботу, 14 ноября, неадекватный житель Тольятти угнал полицейскую машину – преступление запечатлели регистраторы, установленные в патрульном автомобиле.

По предварительным данным, сотрудники ДПС занимались оформлением аварии, и в этот момент 31-летний мужчина проник в транспортное средство, оставшееся без присмотра.

Он завел легковушку и отправился в "путешествие" по городу – во время поездки он несколько раз попал в ДТП и распугал прохожих, прогуливавших по пешеходной зоне на бульваре. После очередного столкновения угонщик бросил автомобиль и сбежал – судя по кадрам, его продолжали преследовать стражи порядка, которым удалось задержать подозреваемого. Сейчас он стал фигурантом уголовного дела.

Как отмечают СМИ, незадолго до событий, попавших в объектив регистраторов, "герой" этой записи, находившийся в состоянии наркотического опьянения, пытался вытащить водителей из транспортных средств, чтобы завладеть машиной, и даже устроил потасовку с одним из автовладельцев.

По счастливой случайности, в результате инцидента никто не пострадал.