Мы воспитываем инженерную элиту: "Воздушно-инженерная школа" открыла десятый конкурсный набор

В сентябре стартовал 10-й набор в "Воздушно-инженерную школу". Это образовательный проект для школьников старших классов и студентов. Его участники осваивают технологию производства космических аппаратов. Основная цель Школы – привлечение молодежи к наукоемким и высокотехнологичным областям деятельности, прежде всего – космическим исследованиям и смежным разделам науки. Организаторами проекта выступили МГУ и Роскосмос при поддержке негосударственного института развития "Иннопрактика".

Начать с энтузиазма

Проект начался, благодаря энтузиасту – казанскому бизнесмену Дмитрию Иванову. 10 лет назад очарованный наукой и космонавтикой предприниматель организовал в своем городе Музей занимательной науки. На свои деньги он отправил на открытый чемпионат Норвегии три команды – из Санкт-Петербурга, Казани и подмосковного тогда еще Троицка.

"Наши ребята, школьники, туда съездили, осмотрелись, выступили, вернулись, и мы решили, что пора начинать свой собственный проект. Его организаторами были НИИ ядерной физики МГУ, в котором я работаю, а также московский музей космонавтики и Федерация космонавтики в городе Санкт-Петербурге. Вот так этот проект начался. Сейчас получилось так, что его основные организаторы – это МГУ и госкорпорация Роскосмос", – рассказывает в эфире радиостанции "Вести.ФМ" руководитель проекта "Воздушно-инженерная школа" Владимир Радченко.

Методическую продуманность и большой потенциал развития в этом проекте увидели в "Иннопрактике", добавляет советник по развитию негосударственного института Анна Исаева. Она назвала три причины, по которым этот проект интересен.

Утолить кадровый голод

"Во-первых, в рамках этого проекта школьники, студенты должны сначала продумать, а затем воплотить в жизнь свою модель космического аппарата. А потом еще провести приемо-сдаточные испытания своего проекта в поле перед жюри. Этот процесс хорошо воспроизводит реальный цикл создания изделий в аэрокосмической отрасли. Получается, что участники, школьники, получают представления о стадиях разработки, о жизненном цикле систем, – отметила Исаева. – Во-вторых, проект "Воздушно-инженерная школа" включает в себя сейчас несколько лиг, которые отличаются сложностью заданий. Таким образом, школьник, участвуя в разных лигах, развивается в проекте. Переходя от лиги к лиге с более сложными заданиями, фактически он прекращается из школьника 12 лет в молодого специалиста, инженера, который уже подготовлен к работе на профильных предприятиях. И третий момент: "Воздушно-инженерная школа" проводит обучение и вовлечение в процесс через деятельность. Здесь мало заучить теорию – нужно, чтобы твоя модель заработала".

И поэтому "Воздушно-инженерной школой" заинтересовались представители профильных организаций, прежде всего, Роскосмос. Фактически, главная цель проекта – это восполнение кадрового дефицита инженеров в аэрокосмической отрасли.

От шестиклассника до четверокурсника

Международный проект CanSat изначально возник в США. В России он был взят за образец. За рубежом это проект для учащихся High School или студентов университетов, то есть для ребят 17-18 лет, отмечает Владимир Радченко. Российская программа рассчитана на школьников 8-10 классов. Это первое отличие российского проекта от международного. Второе отличие – перед участниками сразу поставили более сложные задачи. Для российского проекта не хватит знаний с детства занимающихся робототехникой на платформе Arduino. Здесь нужны более серьезные знания в программировании. В России, в-третьих, сделали свой конструктор. Он сложнее и при конструировании требует умения паять детали. Четвертое отличие расширение лиг по возрасту. Кроме собственно конкурса "CanSat в России" (Регулярная лига) есть еще Высшая лига, для самых "продвинутых" организована Студенческая лига и лига Юниор для самых младших (6-8 классы). Возрастная линейка выстроилась от шестиклассников до студентов четвертых курсов.

Не обязательно быть вундеркиндом

При этом, подчеркивает Радченко, участники не должны быть вундеркиндами.

"Базовые знания, которые нужны, – это элементарные сведения по физике, математике и программированию. Я хочу сразу сказать: у нас нет особенностей, у нас нет привилегий для учеников элитных и рейтинговых школ. У нас много участников из наших обычных российских школ по всей стране", – добавляет руководитель проекта "Воздушно-инженерная школа".

Заявки в школу направляются в сентябре-октябре, зимой проходит отбор. По весне конкурсанты защищают свои проекты и показывают работающий аппарат. И завершающий этап проходит летом – запуски аппаратов в стратосферу.

"Соревнования везде одни и те же: каждый должен сделать свой аппарат", – подчеркивает Радченко.

Мы запускаем спутники

Но если у юниоров их аппарат летит на высоту 250 метров, то в Регулярной лиге эта спутник-"банка" массой 350 граммов летит на высоту километр.

"Выше летит аппарат, который участники делают полностью самостоятельно – он весом до килограмма, с более сложными задачами, – продолжает глава школы. – А Студенческая лига – это когда аппараты запускаем на гелевых зондах, шарах. Они летят в стратосферу, а это, как вы понимаете, почти космос. Эти полеты обеспечивает компания "Стратонавтика", наши большие друзья. В России, к сожалению, полностью была потеряна культура запуска любительских ракет, кроме ракетного моделирования. Поэтому в течение 10-лет нам помогает дружественная компания – это любительская лаборатория в Кирове. Они разработали линейку двигателей, и каждый год мы запускали свои ракеты все выше и выше".

Первый чемпионат прошел в Калуге, "космические аппараты" запускали с вертолетов, с самолетов.

"Потом 6 лет мы запускали в Талдомском районе Московской области и жили в Дубне, филиале нашего института НИИЯФ МГУ. Вот уже третий год как мы перебазировались во Владимирскую область, Камешковский район, аэродром Каменово. Там есть такой бывший аэродром сельскохозяйственной авиации, там мы и запускаем свои спутники", – поясняет Радченко.

Ступенька в космос

Проект стал очень популярным. Если первые участники были только из Московского региона, Казани и Санкт-Петербурга, то сейчас это вся страна. И популярность определяется сразу несколькими факторами, отмечает советник по развитию негосударственного института развития "Иннопрактика" Анна Исаева.

"Во-первых, это доступность. Чтобы стать участником, достаточно собрать команду и заполнить заявку через сайт проекта. И все, можно уже приступать к работе в рамках "Воздушно-инженерной школы", – поясняет Исаева. – Во-вторых, это те возможности развития, которые есть в рамках "Школы". Есть задания, доступные школьникам шестого класса, а есть сложные – вплоть до стратосферных запусков на 30 километров. Участники видят перед собой новые вызовы и могут постоянно непрерывно развиваться, что очень интересно для них самих. Важный момент: в проекте много технического, инженерного творчества. Есть, конечно, обязательные квалификационные задания для каждой лиги, но участники могут сами предлагать дополнительный функционал из своих разработок и его реализовывать. Это тоже очень интересно. И последнее, но тем не менее важное – это то, что проект помогает молодежи профессионально реализоваться в стратегически важной сфере деятельности – в аэрокосмической отрасли".

На равных в "Воздушно-инженерной школе" могут принимать участие и юноши, и девушки. И представительниц прекрасного пола достаточно много среди участниц: есть очень сильные чисто женские команды и есть очень сильные команды, в которых девушка является капитаном.

Женский подход к космической программе

"Умение женщины организовать ближний круг, то есть команду, оказывается очень важным", – констатирует Владимир Радченко.

На очередной сезон интеллектуальных соревнований космического уровня сильно повлияла пандемия коронавируса COVID-19: команды потеряли возможность работать руками. Школы и Дома технического творчества закрыты. На предприятия Роскосмоса конкурсантов тоже не пускали.

"Поэтому финал девятого чемпионата будет проходить через месяц во Владимирской области в нетривиальной форме: ребята пришлют свои аппараты, а мы их запускаем. Те, кто не смог это сделать в силу условий, переходит автоматом на следующий сезон. А вот студенты приедут, потому что на них ограничения Роспотребнадзора не распространяются. Мы извлекли уроки из ситуации и, пользуясь случаем, теперь хотим организовать Школу молодого бойца для руководителей новых команд, так называемое "Введение в Воздушно-инженерную школу". Я думаю, это нам сильно поможет правильно сформировать следующий сезон", – говорит Радченко.

"С одной стороны, мы проект социальный, – рассказывает о своей школе Владимир Радченко. – То есть чтобы к нам попасть, не нужно учиться в элитной школе или иметь богатых родителей. С другой стороны, так получается, что мы воспитываем, можно сказать, инженерную элиту. Многие наши участники – это очень серьезные специалисты. Поэтому мы определяем свои задачи так: готовить специалистов. Наш проект сугубо командный, в него приходят разные интересные участники. Есть люди, которые любят программировать и не любят паять. Есть люди, которые, наоборот, любят паять и не любят программировать. Иногда бывает ситуация, когда и те, и другие плохо могут говорить. Тогда нужен пиарщик, и так далее. Так формируются рабочие команды".

Чем Школа отличается от олимпиад

"Наверно возникает вопрос: в чем отличие Школы от обычных олимпиад? – задает вопрос руководитель проекта "Воздушно-инженерная школа". – У меня возникает некая ассоциация со спортом. В легкой атлетике есть спринтеры, которые бегают на 100 метров, рекорды ставят: горы мышц, сильные и красивые ребята. А есть марафонцы – эфиопские или кенийские. Они совсем другие. Вот наши кадры – это скорее вторые. Это люди, которые с сентября что-то придумывают, работают руками с этой железкой целый год. Ее мучают или она их мучает: то перегорит, то контакт отвалится, то ее неправильно запрограммируют. У наших учеников совсем другой менталитет – это как раз те люди, которые потом вырастают в инженеров".

И специалистов можно удивить

Владимир Радченко рассказал о человеке, который его сумел сильно удивить.5 лет назад парень из Казани представил свой проект – концепт "коптер и спутник" в одном флаконе. В стратосферу стартовала "банка", которая в полете раскрывалась, выпускала "четыре ноги", а затем опускалась как квадрокоптер.

"Сейчас этот парень из Казани – магистрант физтеха, и он занимается аппаратом, который полетит на Марс в рамках программы "Экзомарс". Молодой человек вспоминает "Воздушно-инженерную школу" как проект, который научил его работать, – подчеркивает руководитель "Воздушно-инженерной школы". – И еще раз хочу повторить: у нас очень много толковых ребят из обычных школ, элитных, нерейтинговых, что называется, которые потом стали специалистами и студентами профильных вузов".