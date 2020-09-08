Роза Сябитова перенесла серьезную операцию

Известная российская телеведущая Роза Сябитова рассказала о перенесенной операции. По ее словам, ситуация была настолько запущенной, что даже пришлось удалить важный женский орган.

О случившемся Сябитова рассказала на своей странице в Instagram. Роза отметила, что у нее была доброкачественная опухоль, а болезнь проходила бессимптомно. Несмотря на удаление важного органа, все удалось "отловить" вовремя.

58-летняя Роза Сябитова рассказала, что в настоящее время находится дома и проходит реабилитацию. При этом она призвала всех женщин вовремя проходить обследование, поскольку болезнь легче предупредить, чем устранять ее последствия.

Ранее доктор Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" подробно рассказал об опухолях.