В Севастополе начался фестиваль "Золотой Витязь"

Фестиваль "Золотой Витязь" открылся в Севастополе. Основная тема международного кинофорума – 75-я годовщина Победы. О Великой Отечественной войне здесь покажут 25 фильмов.

Среди них – документальная лента о судьбе ветерана "Война без грима". Главный герой – народный артист России Николай Лебедев. Он прошёл четыре концлагеря, был в плену и впервые рассказывает о себе в 98 лет.

Севастополь принимает фестиваль "Золотой Витязь" шестой год подряд. Из-за закрытых границ многие зарубежные гости приехать не смогли. Однако в программе представлены фильмы из 20 стран. Всего же за 10 дней зрители увидят почти две сотни картин, сообщает телеканал "Россия 24".