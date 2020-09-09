Самосвал без тормозов собрал 13 машин в центре Хабаровска

Самосвал с 20 тоннами груза "забодал" 13 автомобилей в Хабаровске – у тяжелой машины отказали тормоза. Момент столкновения сняла камера наблдения.

Грузовик Isuzu поднимался в горку на улице Калинина, когда впереди возник небольшой затор. Тяжелая машина накатом проехала несколько метров, а затем покатилась назад.

"Затормозить не могу, пытался двигателем затормозить, тоже не получилось, аж кардан порвало. Ну оно и понятно, 20 тонн груза и сама машина 10. Начал рулить, чтобы на обочину задом выехать – зря целую кучу машин собрал", – посетовал водитель.

Пострадавшие автовладельцы чуть не устроили над ним самосуд, уловив запах алкоголя, несчастного спасли подоспевшие инспекторы. Медосвидетельствование показало, что 41-летний мужчина трезв, однако в ходе дальнейшей проверки выяснилось, что его еще четыре года назад лишили прав, а самосвал он брал в аренду у знакомого.

В общей сложности повреждения, как уточняет DVHab, получили 13 машин: Honda Insight, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota Harrier, пара Nissan AD, Toyota Camry, Mercedes-Benz GLE250, Toyota Ractis, Kia Sportage, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Prius.