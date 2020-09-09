В Хабаровске за рулем протаранившего 13 машин грузовика был водитель без прав

Масштабное по количеству машин ДТП произошло в Хабаровске. На трассе столкнулись 13 автомобилей. Как передает ГТРК "Амур" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", виновником аварии стал грузовик.

Подробности ДТП попали в соцсети, видимо, с видеокамер наружного наблюдения. Очевидно, что с грузовым транспортом что-то случилось, он начал двигаться назад, при этом задевая стоящие на парковке машины. Проезжающие мимо участники дорожного движения пытались избежать столкновения. В конечном итоге на пути грузовика оказался фонарный столб, который остановил неудачное торможение.

По мнению свидетелей происшествия, водитель был пьян, но следов алкоголя в крови не обнаружено. Мужчина объяснил, что причина – в отказе тормозной системы. Плюс неудержимому движению машины способствовал крутой уклон дороги.

Между тем, выяснилось, что водителя уже лишали прав за "пьяное" вождение. Также у машины отсутствовал полис ОСАГО. В день столкновения прав у мужчины тоже не оказалось. Сейчас виновник доставлен в полицейский участок.