Лукашенко не видит причин для цветной революции в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит глубоких внутренних причин для цветной революции в республике. Так он ответил на вопрос корреспондента ВГТРК Евгения Рожкова.

"Их мало, то есть нет таких причин, нет классических причин, глубоких, чтобы цветная революция свершилась в Беларуси", – сказал Лукашенко.

По его словам, экономика в стране "худо-бедно работает", в этом году просто "прекрасный, небывалый просто" урожай. Несмотря на пандемию коронавируса, рост агропромышленного комплекса составил 7 процентов.

Лукашенко напомнил, что в Белоруссии никакие производства не останавливали и не закрывали. Поэтому основы для революции, когда "экономика остановилась, люди безработные, не получают зарплаты", в республике нет.