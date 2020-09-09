Автор и ведущая "Синей птицы" получила премию российского правительства

Автор идеи и ведущая телевизионного конкурса детских талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская получила премию российского правительства 2019 года в области культуры. Всего премии удостоены 26 человек. Среди них автор романа "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхина. Премьера одноименного телесериала состоялась на канале "Россия 1" в апреле 2020 года.

Награды также удостоены продюсеры Никита Михалков, Леонид Верещагин и актер Владимир Машков за снятый при участии телеканала "Россия" художественный фильм "Движение вверх". Торжественное вручение премии состоялось 9 сентября в зале наград Дома правительства. Лауреатов поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Проект "Синяя птица" телеканала "Россия" помогает талантливым детям со всей страны сделать первые шаги к своей мечте. Поиск юных талантов продолжается: "Синяя птица" открывает конкурсный отбор нового, седьмого сезона на канале "Россия". Заявки от ребят, которые поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, занимаются акробатикой, гимнастикой, цирковым искусством или выразительно читают стихи и прозу, организаторы принимают на сайте проекта ptica.tv до 20 сентября 2020 года.

Участвовать в кастинге могут дети до 16 лет включительно. Их выступления будут оценивать мэтры российского искусства и всемирно признанные звезды. Участники и финалисты грандиозного проекта становятся номинантами и победителями престижных международных премий в области искусства, выходят на сцену Большого театра, снимаются в кино и дают концерты вместе с мировыми звездами классической эстрады.