Культура не может полностью переместиться в виртуальное пространство. Каждый человек должен иметь возможность пойти в театр, музей, на концерт и посмотреть хороший фильм в кинотеатре независимо от того, в каком уголке страны он живет. О всеобщей доступности достижений мирового искусства и праве каждого на творчество и самовыражение премьер Михаил Мишустин говорил в среду, 9 сентября, на церемонии вручения премий правительства в области культуры за прошлый год. В этот раз в списке награжденных были авторы сразу нескольких крупных проектов, реализованных при поддержке телеканала "Россия 1".

Короткая встреча перед началом церемонии. Лауреаты в фойе за чашечкой кофе — новые знакомства или новые планы. Минтимер Шаймиев о чем то говорил с Гузель Яхиной. Ее роман "Зулейха открывает глаза" переведен на двадцать языков мира. По мотивам книги снят один из самых успешных сериалов года.

24 лауреата премии правительства в области культуры собрались в зале наград. Михаил Мишустин заявил в своем выступлении:

"В своих произведениях и проектах лауреаты премии обращаются к классическому наследию и народному искусству, хранят память о тяжелых временах нашей истории и о победах, над которыми время не властно. Они находят точные слова и яркие образы, чтобы сказать людям о самом важном в их жизни, получая живой отклик от миллионов читателей, зрителей, слушателей. Российская культура дает человеку опору и вдохновение, учит быть гражданином своей страны".

Невероятная красота, казалось, утерянная навсегда, но в результате спасенная — Болгар и Свияжск, всемирное наследие ЮНЕСКО. А ведь это заслуга первого президента Татарстана.

— Здесь собрались люди, которые непрестанно творят и делают что-то для того, чтобы мы стали лучше жить, обрели духовность и быть едиными во всем, — обратился к присутствующим Минтимер Шаймиев.

Новая трактовка классики – балет "Пахита" на сцене Екатеринбургского театра. Премьера десятилетия — так балетные критики оценили заслуги хореографа Вячеслава Самодурова. Он ведь тоже сумел вернуть утраченное — на балете 1846 года рождения снова был аншлаг .

Никита Михалков, Владимир Машков, Леонид Верещагин получили премию за фильм "Движение вверх", созданный при участии телеканала "Россия 1". Мужество, честь, верность Родине, эмоции через край — это то, что заставляет смотреть и пересматривать киноленту.

"Это крепкая, здоровая советская картина, которая сделана с любовью для людей. Хотел бы пожелать, чтобы таких картин было бы больше", — поделился Никита Михалков.

Владимир Машков в "Движении вверх" представлен в роли главного тренера советской баскетбольной сборной, сумевшей сделать невозможное — победить непобедимого соперника. Это красивое кино, которое легко сравнить с легендарными советскими фильмами, но в современном звучании.

Конечно, вверх, стремится "Синяя птица" — открытый всероссийский конкурс. Его автор и ведущая Дарья Златопольская уже помогла взлететь десяткам юных и талантливых — они ведь тоже меняют мир.

"Я ни в коей мере не могу эту премию, конечно, отнести к себе. Она принадлежит детям, детям "Синей птицы". Мы их называем птенцы синей птицы. Мои любимые, дорогие птенцы, спасибо вам за вашу непосредственность, за вашу искренность, за ваш труд!", — заявила Дарья Златопольская.

Тяжелый труд — сохранять и развивать народное творчество. Те, кто занимаются этим, это подвижники, достойные самой высокой награды.