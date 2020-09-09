Абу-Даби хочет принять реванш Нурмагомедова и Макгрегора

Абу-Даби выразил готовность принять повторный бой между действующим чемпионом легкого дивизиона UFC Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Такое заявление сделал глава департамента туризма города Саид Аль Саид.

"Мы были бы более счастливы проведению такого поединка у себя, – приводит его слова Спорт24.Ru. – Мы готовы и мы уверены в себе. И я полагаю, что Дэйна Уайт также разделяет с нами такое мнение. Проведение турниров UFC, а также умение в кратчайшие сроки организовать к турниру все на высочайшем уровне доказывает нашу позицию".

Накануне на организацию такого поединка намекнул тренер российского бойца смешанного стиля Хавьер Мендез. Впрочем, сам Хабиб не спешит соглашаться на проведение боя против Макгрегора. Нурмагомедов признал медийность ирландского бойца, однако заявил, что как соперник Конор ему неинтересен.

Ближайший бой Нурмагомедов планирует провести против американского претендента и временного чемпиона Джастина Гэтжи. Их бой намечен на 24 октября и состоится там же – в столице ОАЭ.