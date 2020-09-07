Нурмагомедов про Макгрегора: он человек медийный, но как соперник неинтересен

Российский чемпион ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC легковес Хабиб Нурмагомедов ответил на вопросы журналистов о возможном реванше против экс-чемпиона промоушена ирландца Конора Макгрегора. "Я о нем сейчас не думаю ни в каком качестве", – признался наш боец.

Нурмагомедов считает, что Макгрегор человек известный и очень медийный: "С ним ситуация всегда будет иметь определенный градус. Но в плане спортивной конкуренции – будет ли он интересным соперником? Я не уверен. В первом поединке я все показал, не думаю, что во втором что-то поменяется".

Хабиб главным своим достоинством считает активность: "Я после нашего боя активен, выступаю постоянно против сильнейших соперников. А Конор объявил о завершении карьеры. Я о нем особо и не думаю, поскольку у меня впереди новые соперники, новые вызовы".

Говоря о возможном реванше с ирландцем, российский чемпион отметил, что в этом деле речь не идет о призовых деньгах или спонсорах: "Ни у него, ни у меня с этим проблем нет. Но дело в том, что Макгрегору нужно оставаться активным, драться в легком весе против бойцов из Топ-10, а не против стариков, карьера которых идет на спад".

Чтобы получить право на чемпионский бой Макгрегору, по мнению Хабиба, следует вернуться в легкий вес и победить кого-то из первой тройки, sportbox.ru/Vidy_sporta/UFC/spbnews_NI1236333_Jemu_nuzhno_vernutsa_vyigrat_u_kogo_nibud_iz_pervoj_trojki_Khabib_otvetil_na_vopros_o_Makgregore" target="_blank">цитирует россиянина Спортбокс.Ru: "Тогда какой-то интерес к нашему новому поединку может проявиться".

Как уже сообщали Вести.Ru, Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года досрочно – болевым приемом в 4-м раунде чемпионского поединка. Бой закончился скандалом, поскольку ряд членов команды ирландца провоцировали нашего спортсмена и он сразу после победы вылез из октагона и устроил свалку на трибунах. После этого оба участника боя были дисквалифицированы, но звание чемпиона у Хабиба не отобрали.