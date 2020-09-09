На Волге баржа врезалась в створку шлюза

ЧП на Волге. Около 7 часов утра внутри Жигулевского гидроузла одна их барж буксира "Валентин Троегубов" врезалась в ремонтную створку шлюза. Об этом сообщает ГТРК "Самара", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

В общей сложности в составе тягача было четыре баржи, в которых перевозили техническую соль. Одна из них во время грубого касания повредила деревянную обшивку ворот шлюза. Официальных данных о повреждении самой баржи в настоящий момент не поступало.

К месту происшествия направились следователи МВД. По данному факту представители транспортной прокуратуры организовали проверку.