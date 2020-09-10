Столкнувшийся с баржей в Сургуте катер сняли на видео

Пострадавший в результате столкновения катера с баржей в Сургуте трехлетний ребенок остается в тяжелом состоянии, трое его родственников госпитализированы с многочисленными переломами, ушибами и сотрясением мозга. СКР обнародовал видео осмотра места происшествия.

ЧП произошло поздним вечером 9 сентября на реке Черной. Управлявший катером мужчина не заметил в темноте стоящую у причала баржу и на полной скорости врезался в нее. Четыре человека, в том числе вор в законе Владимир Зятьков по прозвищу Зятек, скончались на месте, еще четверых доставили в больницу.

Врачи провели трехлетнему малышу операцию, в настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние еще двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще один находится в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.