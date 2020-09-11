Авария с катерами на Воронежском водохранилище привела к уголовному делу

По факту страшной аварии с катерами, произошедшей на Воронежском водохранилище, возбудили уголовное дело. Установлено, что водитель судна не соблюдал правила безопасности. В результате инцидента пострадали четыре человека, одна пассажирка получила серьезные травмы. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на пресс-службу межрегионального СУ на транспорте.

Напомним, ЧП случилось 7 июля. В акватории водохранилища в Воронеже столкнулись два катера. Пострадали две женщины и двое мужчин. Одну из пассажирок в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где она провела больше недели. Проходить медицинское освидетельствование водителей одного из катеров отказался, возможно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. А за рулем второго катера бала женщина, которая не имела на это прав. Позже были опубликованы фотографии и видео последствий происшествия.

По данному факту СК возбудил возбудил дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека". Расследование продолжается.