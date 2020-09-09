На разбившемся в Сургуте катере отдыхал криминальный авторитет

Появились подробности трагического инцидента, случившегося в Сургуте. На реке Черной столкнулись катер и баржа, в результате чего погибли четыре человека. В их числе криминальный авторитет Владимир Зятьков по прозвищу "Зятек". Об этом сообщает телеграм-канал "112".

Зятьков отдыхал на катере вместе со своей семьей и друзьями. На данный момент известно, что мужчина погиб. Кроме него умерли еще три человека.

Четверо пострадавших в настоящее время находятся в больнице, в их числе ребенок 2017 года рождения. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Предварительной причиной случившегося называют нарушение правил судовождения со стороны капитана катера. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи Уральского следственного управления на транспорте.