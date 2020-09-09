В районе Сургута катер столкнулся с баржей: 4 человека погибли, столько же пострадали

В районе Сургута в результате столкновения катера с баржей погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

Инцидент произошел в среду вечером, 9 сентября, на реке Обь. Моторная лодка с пассажирами на большой скорости двигалась по воде напротив речного порта. Водитель в темноте не заметил стоящее грузовое судно. На месте происшествия погиб человек, который, предположительно, был за рулем катера. Трое скончались на берегу. Их достали из воды, но спасти не успели.

Среди пострадавших — трое взрослых и ребенок. Все они находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.